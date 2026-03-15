Finalissima Argentina Spagna cancellata: svelati i motivi e il comunicato UEFA. La ricostruzione completa!

Finalissima Argentina Spagna cancellata: il comunicato ufficiale dell’UEFA che ricostruisce quanto successo. Tutti i dettagli

Adesso è ufficiale: la tanto attesa Finalissima tra la Spagna (vincitrice di EURO 2024) e l’Argentina (campione della Copa América 2024) non si disputerà. L’evento, originariamente programmato per il 27 marzo a Doha, è stato annullato dopo lunghe discussioni tra la Federcalcio europea e le autorità del Qatar, a causa dell’attuale e delicata situazione politica in Medio Oriente.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

La delusione della UEFA e l’addio al Qatar

La competizione, nata dalla stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL per celebrare il meglio del calcio internazionale, aveva visto trionfare l’Albiceleste nel 2022 contro l’Italia. Questa volta, l’epilogo è amaro. La nota ufficiale recita:

«È motivo di grande delusione per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e le tempistiche abbiano negato alle squadre la possibilità di competere per questo prestigioso trofeo in Qatar, un Paese che ha dimostrato più volte la propria capacità di ospitare eventi internazionali di livello mondiale in strutture all’avanguardia. La UEFA desidera esprimere la propria profonda gratitudine al comitato organizzatore e alle autorità competenti del Qatar per il lavoro svolto nel tentativo di ospitare la partita, nonché la propria fiducia che la pace tornerà presto nella regione»

Le alternative europee bocciate dall’Argentina

L’organismo guidato da Aleksander Ceferin ha tentato in ogni modo di salvare l’evento. Tuttavia, come sottolineato nel comunicato:

«Con forte determinazione a salvare questo importante incontro, e nonostante le comprensibili difficoltà nel trasferire una partita di tale importanza con pochissimo preavviso, la UEFA ha esplorato altre alternative possibili, ma ognuna di esse è stata infine ritenuta inaccettabile dalla Federazione calcistica argentina»

Tra le opzioni figuravano una gara secca al Santiago Bernabéu o una doppia sfida (Madrid e Buenos Aires). A seguire, è partita la ricerca di un terreno neutro:

«Infine, la UEFA ha cercato di ottenere un impegno da parte dell’Argentina affinché, qualora si fosse trovato un campo neutro in Europa, la partita potesse svolgersi il 27 marzo, come inizialmente previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, oppure nella data alternativa del 30 marzo. Anche questa proposta è stata rifiutata»

Le controproposte respinte e i ringraziamenti finali

Anche le idee avanzate dalla sponda sudamericana non hanno trovato sbocco, portando all’inevitabile cancellazione:

«L’Argentina ha fatto una controproposta di disputare la partita dopo la Coppa del Mondo, ma poiché la Spagna non ha date disponibili, anche questa opzione è stata esclusa. Infine, e contrariamente al piano originariamente concordato secondo cui la partita si sarebbe svolta il 27 marzo, l’Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, una data che si è rivelata impraticabile. Di conseguenza, e con rammarico della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata cancellata»

In chiusura, la Federcalcio europea chiarisce la propria posizione di gratitudine verso le parti che si sono rese disponibili:

«desidera esprimere i propri sinceri ringraziamenti al Real Madrid e al comitato organizzatore e alle autorità del Qatar per il loro supporto e la loro collaborazione nel tentativo di organizzare questa partita. Nel caso del Real Madrid, gli sforzi sono stati compiuti con un preavviso estremamente breve. Si ringrazia inoltre la Federazione calcistica spagnola per la sua flessibilità nell’adattarsi a tutte le opzioni proposte durante il processo»