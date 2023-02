Finisce ufficialmente l’avventura di Radovanovic alla Salernitana: è risoluzione consensuale

Finisce ufficialmente oggi l’avventura di Ivan Radovanovic con la Salernitana. Il club campano ha confermato la risoluzione consensuale

Finisce ufficialmente oggi l’avventura di Ivan Radovanovic con la Salernitana. Il club campano ha confermato la risoluzione consensuale del suo contratto attraverso un comunicato sul proprio sito web ufficiale.

COMUNICATO – L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Ivan Radovanovic. La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.