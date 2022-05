Venezia, Fiordilino: «Abbiamo lottato per i tifosi e per noi stessi». Le parole del centrocampista

Luca Fiordilino a DAZN dopo Roma-Venezia.

Le sue parole: «È stata dura dopo l’espulsione di Kiyine, volevamo chiudere bene per i nostri tifosi. Rigore alla fine? L’arbitro ha visto con il VAR, ma ci ha detto che non era rigore. Abbiamo lottato per noi stessi, per i tifosi che sono venuti qui. Vogliamo finire bene e vediamo come va».