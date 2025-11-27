 Fiorentina AEK Atene LIVE: sintesi, risultato, cronaca e tabellino
Conference League

conference league coppa

Fiorentina AEK Atene: sintesi, risultato, cronaca e tabellino del match di Conference League. Segui il LIVE qui

La Fiorentina torna protagonista al Franchi, dove questa sera ospiterà l’AEK Atene nella quarta giornata della Conference League. Per i viola è una sfida cruciale: vincere significherebbe rilanciarsi nel girone e ritrovare fiducia dopo le ultime prove altalenanti. Calcionews24 segue il LIVE:

SEGUI IL LIVE

In attesa del fischio d’inizio…

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Ndour, Nicolussi, Mandragora, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. Allenatore: Paolo Vanoli.

AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita; Marin, Jović. Allenatore: Marko Nikolic

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Fiorentina News

