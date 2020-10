Fiorentina, alibi finiti per Iachini: con l’Udinese può essere decisiva

L’ipotesi esonero resta concreta per Giuseppe Iachini che oggi in Fiorentina-Udinese dovrà fare a meno almeno in partenza di Ribery

Giuseppe Iachini si gioca una grossa del proprio futuro questo pomeriggio in Fiorentina-Udinese. Il tecnico viola, come riporta Corriere Fiorentino, ha incassato la fiducia della società in settimana ma ciò nonostante sa bene che una pessima prestazione o un risultato diverso dalla vittoria lo metterebbe in una situazione pericolosa.

A peggiorare ulteriormente la situazione del tecnico viola è arrivato l’infortunio di Ribery: il francese ha un dolore alla caviglia e per questo motivo partirà dalla panchina nonostante la convocazione.