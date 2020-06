Fiorentina, Antognoni: «Juve favorita per lo scudetto. Chiesa sta bene»

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV38. Ecco le sue parole su Federico Chiesa

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV38. Ecco le sue parole su Federico Chiesa e sulla ripresa del campionato:

«La Juve rimane la favorita. Inoltre, la sua rosa competitiva in 22-23 giocatori con i cinque cambi la pone in una posizione di ulteriore vantaggio. Le squadre che erano in grande forma fisica prima dello stop come l’Atalanta non le ritroveremo così in forma».

CHIESA – «Sta bene. È molto motivato e sta bene fisicamente. Quest’anno era partito male, ma un po’ come tutti. Con l’avvento di mister Iachini, che sicuramente l’ha lisciato un po’, è andato a migliorare».