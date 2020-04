Fiorentina, Badelj: «C’è voglia di ripartire. Io più insegnante che leader»

Il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj parla della sosta forzata e anche della possibile ripresa

Milan Badelj, intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, ha parlato della quarantena e anche della possibile ripresa. Ecco le parole del centrocampista della Fiorentina.

RIPRESA – «Io direi di sì alla ripresa. Non possiamo dimenticare neanche per un secondo l’importanza della salute per la gente ma credo che ogni calciatore voglia finire il campionato. Crediamo nel sistema e nella Lega che sono più predisposti per prendere la decisione giusta».

A CASA – «La situazione è particolare per tutti. Ringrazio i miei vicino perché hanno tanta pazienza, gli rompiamo i coglioni ma sono pazienti (ride, ndr). Ci alleniamo, saltiamo in soggiorno, non è facile».

LEADERSHIP – «Io più che leader mi definirei un insegnante perché cerco sempre di aiutare i compagni con dei consigli, redo anche che i ragazzi da me qualcosa possono imparare nel male e nel bene visto che ritengo di aver fatto una discreta carriera fino a questo momento».