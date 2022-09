Fiorentina, Barak si presenta: «In viola il salto di qualità. Con Italiano gioco nel mio ruolo»

Il neo centrocampista della Fiorentina Barak si è presentato in conferenza stampa

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa.

ARRIVO ALLA FIORENTINA – «Sono arrivato in un club molto organizzato, con un’idea di calcio che sta crescendo. Questo mi dà veramente tanto dentro di me: posso crescere ancora tanto e posso migliorare. Voglio dimostrare il mio valore e imparare tanto dal mister. Per me Firenze è un salto di qualità. E’ solo una questione di testa: se noi capiamo che ogni 3 giorni giochiamo, diventerà tutto più facile. La nostra squadra è molto forte, possiamo raggiungere grandi obiettivi in questa stagione».

RUOLO – «Io ho sempre giocato mezzala anche in Nazionale e con Juric ho fatto questo a Verona. Qua ho ritrovato il ruolo in cui preferisco giocare, visto che lo facevo già a Udine».

GOL – «Potevo avere già segnato prima o contro il Napoli. Stiamo creando tanto ma dobbiamo essere più concreti, specie quando siamo in area. Potevamo fare molti più gol ma sono certo che presto arriveranno. Sono molto sereno per come ha lavorato la squadra. Ieri ho provato una grande gioia. Spero di fare tanti altri gol… anche se ieri dovevamo chiudere la partita anche nel primo tempo. Queste sono partite che capitano».

MIGLIORARE – «Io ho ancora tanti punti deboli e devo migliorare ancora. Sono arrivato dalla Repubblica Ceca con l’orgoglio di giocare in Serie A e di rimanerci soprattutto. Il mio punto di forza è sempre stata la mia testa: io voglio sempre vincere e migliorare. La mia mentalità mi ha portato qua, questa è la mia forza».