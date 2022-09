Fiorentina, Barone: «I fischi fanno parte del gioco. Con le vittorie torneranno applausi»

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha commentato il momento della squadra ai microfoni di DAZN: le parole prima del match di Bologna

Le dichiarazioni di Barone prima di Bologna Fiorentina:

APPLAUSI E FISCHI – «Abbiamo accolto quello che è successi con il Riga in casa, ma oggi in 2000 sono venuti a sostenerci. Lavoriamo sui dettagli, ringraziamo il sostegno alla squadra e dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo fare gol per portare a casa punti. Fischi? Fa parte del gioco. E’ importante tornare a prendere gli applausi, con i risultati e non solo con le prestazioni»