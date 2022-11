Fiorentina, Barone: «Puntiamo ad arrivare in Champions League»

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato degli obiettivi del club viola nel futuro: le sue dichiarazioni

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato ai microfoni de La Nazione.

LE PAROLE – «In Italia non esiste un concept del genere, con due stadi, una villa ristrutturata e un investimento che sfiora i 105 milioni di euro. Il futuro della Fiorentina è sviluppare sia sul femminile che sul maschile, giocatori che arrivino in prima squadra. Crescerli dentro insomma. Come aumentare gli entroiti? Arrivare in Champions League e giocare in Europa».