Fiorentina, Barone: «Ribery tornerà domani in Italia. Chiesa? Ci parleremo a fine stagione»

Joe Barone ha parlato a Radio Toscana della ripresa degli allenamenti della Fiorentina e di Federico Chiesa. Le sue parole.

CHIESA – «Ho un bellissimo rapporto con Federico, parliamo spesso. È un giocatore della Fiorentina e con Iachini è tornato se stesso superando alcuni problemi fisici. Vedremo a fine stagione quale sarà il suo futuro. Piace molto in Italia ma anche all’estero».

RIBERY – «Ribéry? Tornerà a Firenze domani. Speriamo di ripartire a breve, significherebbe che siamo in via di miglioramento. L’auspicio è che arrivino certezze per programmare questa stagione e soprattutto la prossima, sarà un mercato particolare».