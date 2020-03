Fiorentina, Barone: «Rinvii Serie A? Nessuno doveva giocare»

Joe Barone boccia la decisione di rinviare alcune gare di Serie A per l’emergenza Coronavirus: le parole del dirigente della Fiorentina

Intervenuto nel corso della trasmissione 90° Minuto, Joe Barone, dg della Fiorentina, ha criticato la scelta della Lega Serie A di rinviare quattro gare di campionato a maggio.

«Rinvii Serie A? La cosa più importante è la salute di tutto il popolo italiano, in modo che tutta la gente sia unita. Non solo in Italia ma in tutto il mondo. Per la Fiorentina abbiamo rispettato tutte le regole, essendo io in contatto con la Lega. Ho chiesto informazioni se la squadra doveva partire e sono stato rassicurato che si giocava a porte chiuse. Siamo andati ad Udine e da lì abbiamo capito che c’era una situazione di instabilità. Verso le 12.30 di sabato c’è stata l’ufficialità. O giochiamo tutti o non gioca nessuno: era una situazione in cui nessuno doveva giocare».