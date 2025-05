Fiorentina, il River Plate vuole riportare a ‘casa’ Beltran: la strategia dei viola e le voci dall’argentina

Fiorentina, il River Plate non ha più dubbi: vuole riprendere Beltran: la strategia dei viola e le voci dall’argentina. Le ultimissime

La Fiorentina si trova di fronte a una decisione importante sul futuro di Lucas Beltran. L’attaccante argentino, classe 2001, è finito nel mirino del River Plate, che sta trattando con il club viola per riportarlo a Buenos Aires.

Secondo quanto riportato da Radio Continental, la società di Rocco Commisso ha fissato il prezzo a 10 milioni di euro per l’80% del cartellino, mantenendo il restante 20% come percentuale sulla futura rivendita. Ogni decisione definitiva sarà presa solo dopo il Mondiale per Club. Il River Plate punta a riabbracciare Beltran, mentre la Fiorentina valuta la migliore strategia per il proprio attacco in vista della prossima stagione.