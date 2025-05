Fiorentina, tempo di riflessioni: senza Europa chi rimane e chi parte? Le ultime

Fiorentina, con il rischio di rimanere fuori dall’Europa è tempo di riflessioni: tanti big la cui posizione è in bilico tra permanenza o addio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si prepara a un’estate di profonde riflessioni dopo la sconfitta contro il Venezia e il rischio concreto di restare fuori dall’Europa. La conferma di Palladino è solo un primo tassello, ma il club valuterà caso per caso tra partenze eccellenti e permanenze strategiche. De Gea, innamorato di Firenze, resta un’incognita senza le coppe, mentre Gosens sarà confermato grazie al rinnovo automatico legato alle presenze. Moise Kean è il nodo principale: la clausola da 52 milioni è attivabile, ma il giocatore punta ai grandi palcoscenici europei. Gudmundsson è un altro caso delicato, tra richieste economiche del Genoa e situazioni extracampo ancora da chiarire.

Altri nomi in bilico includono Adli, destinato a tornare al Milan, e Folorunsho, il cui futuro è incerto. La Fiorentina potrebbe riscattare Cataldi per 4 milioni, mentre per Fagioli, nonostante il momento difficile, c’è stima reciproca con Palladino e si valuta il diritto di riscatto con la Juve. Zaniolo invece è ai saluti, mentre il River Plate ha chiesto Beltran in prestito, formula che però i viola non gradiscono. Infine, si riapre il dossier Colpani – servono nuove trattative col Monza – e restano aperti i discorsi su Dodo, finito nel mirino di club inglesi e spagnoli.