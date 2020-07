Fiorentina Bologna, i convocati di Mihajlovic: ancora out Tomiyasu, torna Schouten

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista di Fiorentina Bologna

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro la Fiorentina. Ancora assente per infortunio Tomiyasu, torna invece Schouten.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Mbaye.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg, Dion Ruffo Luci

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen.