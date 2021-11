Fiorentina, Bonaventura: «Serve una gara attenta, soprattutto in difesa»

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel pre partita della sfida con la Sampdoria: le sue dichiarazioni

FIORENTINA SAMPDORIA – «Quando tieni la partita in equilibrio, sull’1-0, devi stare attento perché non è mai chiusa e gli avversari ti posso recuperare facilmente. Bisogna stare sempre attenti quando la partita è ancora viva e cercare quindi di non prendere gol».