Fiorentina, Borja Valero: «L’affetto dei tifosi non deve condizionare il mio ritorno»

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le parole del giocatore viola:

«Sono molto felice e grazie di come mi avete accolto. Oggi voglio dire le cose felici. Quel momento, quello dell’addio, lo voglio lasciare lì. E’ stato un modo molto triste per dire addio, per come sono andate le cose».

ESPERIENZA ALL’INTER – «Siamo stati vicini a vincere qualcosa anche se è stato un peccato non riuscirci. Nella mia carriera ho vissuto bei momenti, ma non ho mai vinto e sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Voglio essere un compagno in più per i giocatori, non voglio che l’affetto dei tifosi possa condizionare il mio ritorno. Io voglio conquistarmi l’affetto della gente giocando bene ora e non per i ricordi».