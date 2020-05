Fiorentina, buone notizie per Ribery: negativo al tampone

Buone notizie per la Fiorentina: è negativo il test del tampone a cui si è sottoposto Franck Ribery. Il francese subito al centro sportivo

Ottime notizie per la Fiorentina. Come riporta Fiorentina.it Franck Ribery ha raggiunto da pochi minuti il centro sportivo Davide Astori per svolgere i test fisici e domani potrà iniziare le sedute di allenamento individuale.

Il francese non dovrà quindi scontare le due settimane di isolamento domiciliare per chi arriva in Italia dall’estero visto che l’esito del tampone a cui si è sottoposto ieri è negativo. Perciò l’ex Bayern può iniziare la sua preparazione in vista dell’eventuale ritorno a giocare.