Fiorentina, Castrovilli: «L’interesse degli altri club? Sono legatissimo a Firenze»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Tuttosport del suo futuro

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato del suo futuro e dei club che hanno messo gli occhi su di lui in una intervista a Tuttosport.

AMORE PER FIRENZE – «L’interesse degli altri club? Gli attestati di stima fanno piacere ma io sono legatissimo a Firenze. Sto bene qui e sento la fiducia di tutti. Commisso, Barone, Pradè e tutto il club stanno lavorando con grande impegno e soprattutto hanno grandi ambizioni. Ma noi giocatori siamo anche consapevoli di dover fare il nostro meglio in campo se vogliamo riportare la Fiorentina in alto e di conseguenza centrare risultati importanti».