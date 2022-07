Fiorentina, Ceccarini: «Igor non parte. Milenkovic, avanti l’Inter»

Le parole del giornalista sul mercato in uscita della Fiorentina: «A meno di offerte monstre, Igor non si muove»

Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana e ha fatto il punto sul mercato in uscita della Fiorentina, in particolare della difesa. Di seguito le sue parole.

«Igor, a meno di offerte e cifre fuori mercato, non sarà ceduto. L’offerta del Rennes non è motivo di spavento per la società viola, non credo che esista una volontà di cederlo, anzi. Su Milenkovic, al momento, la società che è in vantaggio su di lui è sempre l’Inter. I nerazzurri dovranno valutare, la Juventus ha appena preso Bremer…»