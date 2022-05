Fiorentina, porte girevoli: Dragowski in uscita, Vicario o Gollini i sostituti

La Fiorentina ha da sciogliere il nodo portiere: Dragowski in uscita, Vicario o Gollini potrebbero sostituirlo

La Fiorentina ha da risolvere il nodo portiere in vista della prossima stagione. Dragowski è in partenza, su di lui ci sarebbe il Southampton pronto a prelevarlo per una cifra vicina ai 6 milioni.

Ai Viola interessa Vicario, che verrà riscattato dall’Empoli che poi lo cederà, e Gollini di ritorno all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham. Lo riporta La Nazione.