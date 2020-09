Fiorentina, Chiesa ha chiesto la cessione e aspetta una mossa della Juve

Federico Chiesa ha chiesto nuovamente la cessione alla Fiorentina, che è disposta ad accontentarlo. Attesa Juve

Secondo La Gazzetta dello Sport, Chiesa vuole lasciare la Fiorentina. Lo ha ribadito alla dirigenza viola anche dopo la sconfitta contro l’Inter e il suo splendido gol. Quella del giovane attaccante non è una richiesta ma quasi un appello riassumibile in quattro parole: «Presidente, mi lasci andare». A questo punto il club viola è pronto a trattare la cessione dell’esterno.

Nessun club, per il momento, si è fatto avanti. I dirigenti viola hanno capito che Chiesa non vuole andare all’estero. Allora si guarda all’Italia. E in particolare alla Juve che da più di un anno corteggia il giocatore. Commisso, però, non accetterà ricatti. E, di sicuro, non sarà lui a contattare la Juve. Anzi, è probabile che nei prossimi giorni Rocco fissi un ultimatum per l’acquisto del calciatore. L’obiettivo è quello di invitare la Juve (o se trovasse i soldi necessari il Milan) a farsi velocemente avanti. La Fiorentina non può arrivare alle ultime quarantotto ore del mercato senza sapere se avrà a disposizione Chiesa o i soldi per poter acquistare un altro grande calciatore. Palla alla Juve, quindi.

La Vecchia Signora spera di piazzare il prima possibile Douglas Costa, in modo tale da avere soldi utili da reinvestire sull’esterno. Nel caso non ci si dovesse riuscire, il brasiliano sarebbe una valida contropartita da offrire ai viola in aggiunta a 10 milioni di prestito oneroso con un obbligo di riscatto a una cifra da fissare. Ma Douglas Costa sarebbe pronto ad accettare la Fiorentina? E la Fiorentina è interessata al brasiliano dai muscoli delicati come il cristallo e con un ingaggio pesante. Insomma, il percorso che porta a Federico Chiesa in bianconero è ancora pieno di ostacoli.