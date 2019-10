Fiorentina, Chiesa svela: «Mi ispiro a Mbappè in tutto quello che faccio»

Federico Chiesa si è raccontato alla rivista Men’s Health delle sue caratteristiche e dei suoi modelli. Le sue parole

Lunga intervista da parte della rivista Men’s Health a Federico Chiesa. Il talento viola si racconta tra metodi di allenamento e idoli a cui si ispira.

ALLENAMENTO – «La velocità e l’agilità le alleno in palestra facendo esercizi di frequenza. Sono esercizi da fare con una scaletta ben definita: devi eseguire movimento rapidi in velocità nel minor tempo possibile. Per la velocità mi alleno anche in campo facendo gli scatti con i birilli e i cambi di direzione. Questi esercizi sono la base e non devono mai mancare perché fanno parte del gioco essendo io un attaccante di fascia. Sono altrettanto importanti gli esercizi di prevenzione»

ISPIRAZIONE – «A quale sportivo mi ispiro? Senza dubbio Mbappé: considerando quello che sta facendo e la sua giovane età mi ispiro a lui»