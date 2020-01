Fiorentina, Commisso: «Chiesa? Se vorrà andare via potrà partire»

Fiorentina, il numero uno della viola Rocco Commisso ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa

Questa mattina il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lady Radio. Tanti gli argomenti toccati tra i quali non poteva mancare anche quello riguardante Federico Chiesa.

«Ho già visto suo padre Enrico. Sono venuto qui a Firenze sette volte da quando ho comprato la Fiorentina e ci siamo visti tante volte. Ho parlato sia con Enrico che con Federico: se vorrà andare via forse potrà andare, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina. Mi piacerebbe avere giocatori che possano diventare delle bandiere come Scirea, Baresi, Maldini, Collovati, Totti o Antognoni».