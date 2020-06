Fiorentina, Commisso: «In Italia leggi senza senso sugli stadi. San Siro può essere abbattuto, il Franchi no…»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato delle leggi in Italia sugli stadi

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in una intervista a Forbes ha parlato della questione stadi in Italia e delle lentezza della burocrazia.

LEGGI SENZA SENSO – «La burocrazia sta uccidendo l’Italia. Con tutte le autorizzazioni potrebbero essere necessari 5-10 anni per costruire un nuovo stadio. In effetti, a Firenze, hanno discusso di un nuovo stadio negli ultimi 15 anni. Nessun investitore ha la pazienza di aspettare così a lungo. A Roma, per il nuovo stadio, James Pallotta ha già trascorso 6 anni senza l’approvazione finale in mano. Questo potrebbe essere il motivo per cui la Roma è in vendita. Le leggi sugli stadi in Italia non hanno senso e sono interpretate diversamente. A Milano San Siro, la Cattedrale del Calcio, può essere raso al suolo completamente, mentre a Firenze non possiamo neanche buttare giù le vecchie curve. Se il Franchi non può essere restaurato, con il tempo diventerà un monumento decrepito e un dolore agli occhi per una città come Firenze. A un certo punto il Franchi andrà abbattuto e penso che il momento sia adesso».