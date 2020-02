Fiorentina, Commisso arrabbiato dopo la sconfitta contro la Juve: «Disgustato dal comportamento dell’arbitro, giocatori demoralizzati»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus. Le sue parole:

«Voglio dire questo: sono qui da sei mesi e non faccio mai critiche agli arbitri, ma loro non possono decidere le partite. Sono disgustato. Loro devono lasciare che siano i giocatori a giocarsi le partite, la Juve non ha bisogno di aiuti. Ho parlato con i giocatori, sono tutti arrabbiati e demoralizzati».