Commisso ha parlato del mercato della Fiorentina: «Ho dato l’ok per gli investimenti, per una squadra più forte per il prossimo anno»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: «Ho dato l’ok per gli investimenti, per una squadra più forte. Ho detto che non voglio giocatori per sei mesi, ma a lungo termine»

«Dobbiamo preparare una squadra più forte per il prossimo anno, magari finendo positivamente questo campionato. Poi vorrei parlare dello stadio. Senza giocatori non si arriva dove sono Roma, Inter e Juventus, ma servono le infrastrutture».