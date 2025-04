Fiorentina, Commisso chiama a raccolta la squadra: l’obiettivo è la Conference League

Fiorentina, Commisso raduna la squadra per una cena in vista della sfida contro il Celje: l’obiettivo del presidente è la Conference League

Rocco Commisso ha radunato tutta la Fiorentina, come riportato da la Gazzetta dello Sport per una cena conviviale a Prato, dimostrando vicinanza a staff e giocatori, in particolare a Palladino, che gode della sua stima e fiducia. L’obiettivo dichiarato è la Conference League, sfiorata per due anni consecutivi. La squadra, che oggi affronta il ritorno dei quarti contro il Celje con il vantaggio dell’andata (2-1), non ha incantato ma ha dimostrato solidità. Il tecnico Riera ha caricato i suoi, ma i viola, pur con alcune rotazioni e assenze, puntano a chiudere il discorso qualificazione con i suoi uomini chiave come Kean, Gudmundsson e Beltran.

Palladino, elogiato pubblicamente da Commisso, sa che oltre al rapporto umano serviranno i risultati. Ha lavorato per gestire un gruppo non semplice, dando fiducia a giocatori come Fagioli e Zaniolo, in difficoltà psicologica. La semifinale, probabilmente contro il Betis, è l’obiettivo a breve termine, ma sullo sfondo resta la qualificazione alla prossima Europa, raggiungibile anche via campionato. La Fiorentina, altalenante contro le piccole ma positiva con le grandi, può ancora dire la sua.