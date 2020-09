Fiorentina, Commisso: «Senza lo stadio nuovo si vivacchia»

Rocco Commisso è tornato sulla questione relativa al nuovo stadio per la Fiorentina

RICAVI – «Le squadre che hanno fatto il loro stadio, come il Manchester City, che era grande quanto la Fiorentina, oggi è a 611 milioni di ricavi. La Juventus è passata da 200 milioni a 460. Avendo studiato analisi correlativa, so che i ricavi di una squadra sono collegati al successo sul campo. Noi non siamo andati in Champions né in Europa League, ma non abbiamo nemmeno uno stadio nuovo. Nella MLS, prima di entrarci serve pagare 300 milioni di dollari e in più devi portare lo stadio con te. E che fanno questi grandi club? Chiedono aiuto allo stato, così diminuiscono i costi ma le città prendono le squadre».

BENEFICI – «Guardate la Juventus. I bianconeri hanno 450 milioni di ricavi. Noi non chiediamo una grande differenza di metri quadrati rispetto a “I Gigli”, visitati da milioni di persone. I turisti vengono a vedere oggi le scale elicoidali? Vi giuro che verranno anche al nuovo Franchi. Senza uno stadio nuovo si vivacchia».