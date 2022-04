Fiorentina, c’è l’ok dalla Spagna per la conferma di Odriozola

Dalla Spagna arriva l’ok del Real Madrid per la conferma della prossima stagione di Odriozola: l’esterno è un punto di riferimento per la Fiorentina

Il futuro di Odriozola è incerto, ma dalla Spagna arrivano voci rassicuranti sulla sua possibile riconferma con la Fiorentina.

Il Real Madrid potrebbe puntare ancora su Carvjal e Vazquez, dunque lasciare andare lo spagnolo. Per restare in viola la società dovrebbe sborsare circa 20 milioni per la riconferma, difficile la soluzione di un nuovo prestito. Lo riporta il Corriere dello Sport.