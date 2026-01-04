Fiorentina Cremonese, Vanoli a Dazn: «Le vittorie aiutano, ma la strada è ancora molto lunga. Su Solomon dico che...»

Fiorentina Cremonese, Vanoli nel post partita commenta la vittoria contro i grigiorossi e anche l’arrivo dal mercato di Solomon. Le sue parole

Nel post partita ai microfoni di Dazn Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha analizzato la vittoria contro la Cremonese.

PAROLE KEAN – «Sono contento che ha detto che io trasmetto fuoco. Stiamo lavorando da tempo insieme e ai ragazzi ho detto di continuare così».

VITTORIA – «Importante anche non prendere gol. Stiamo migliorando, ma la strada è ancora molto lunga. Adesso dobbiamo essere bravi a lavorare e stare con i piedi per terra».

LEGGI ANCHE >>> RIVIVI QUI IL LIVE DEL MATCH

SOLOMON – «Ci può dare tanto. Mi serviva un calciatore con determinate caratteristiche. Bisogna avere pazienza, ma sicuramente sarà molto utile».