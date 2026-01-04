 Diretta Gol Serie A LIVE, segui la diretta dei match con noi
Connect with us

Serie A

Diretta Gol Serie A LIVE, si parte: alle 12:30 Lazio Napoli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 minuti ago

on

By

serie a 2025 2026 pallone arancione

Diretta Gol Serie A LIVE, quattro partite in programma in questa domenica di campionato. Segui con noi il live delle sfide.

Dopo un sabato ricco di partite e di risultati a sorpresa, la diciottesima giornata di Serie A si chiude con quattro sfide in programma. Apre Lazio Napoli. Alle 15 Fiorentina Cremonese. Alle 18 Verona Torino mentre chiude Inter Bologna.

LIVE LAZIO NAPOLI

SEGUI IL LIVE DI LAZIO NAPOLI SU LAZIONEWS24.COM

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano; Elmas, Højlund, Neres; Allenatore: Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Related Topics: