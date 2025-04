Empoli, duro comunicato degli ultras azzurri contro la Fiorentina. Le motivazioni dietro il derby toscano

Empoli, il comunicato degli ultras azzurri contro la Fiorentina per quanto riguarda i biglietti del settore ospiti. Ecco l’indiscrezione

In vista di quella che sarà la gara tra Fiorentina ed Empoli, i tifosi azzurri hanno deciso di non partecipare alla gara considerando la capienza ridotta del settore ospiti. Il comunicato.

IL COMUNICATO

Per la trasferta di Firenze del 27 aprile non saremo presenti perché riteniamo insufficiente il numero dei biglietti a nostra disposizione. Per non lasciare indietro nessuno a malincuore abbiamo preso questa decisione.