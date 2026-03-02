Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Fiorentina, Ferrari nel pre partita: «L’unica cosa che dobbiamo fare è pensare partita per partita e lavorare». Poi il ricordo per Astori

Published

2 ore ago

on

By

Ferrari

Fiorentina, il dg dei viola Ferrari ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro l’Udinese. Le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Udinese e Fiorentina valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei dg, Alessandro Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Sky, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

PAROLE – «Noi un po’ di mesi fa ci siamo dovuti guardare intorno per capire come affrontare questa situazione. Abbiamo cercato di trovare delle soluzione e l’unica soluzione è stata lavorare. L’unica cosa che dobbiamo continuare a fare è pensare a partita per partita e lavorare».

RICORDO ASTORI «Io sono arrivato qualche mese dopo la tragedia di Davide. Da quel momento ho sempre parlato con la sua famiglia. Ci siamo aiutati per portare avanti il nome di Davide».

VANOLI – «Con Paolo abbiamo trovato una bella soluzione. Ci sono momenti in cui facciamo bene e altri meno. C’è tanto da lavorare ma il mister ci sta dando tutto e sta cercando di trovare la soluzione anche per questi momenti. Dobbiamo ragionare partita per partita e abbiamo i tifosi che ci sono vicini».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829 Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829
Calcio italiano3 ore ago

Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Yıldız a Ibrahimović: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEO

Formula 1 e calcio, due universi vicini: da Leclerc ad Alonso, da Yıldız a Ibrahimović, il filo che unisce campioni...
Change privacy settings
×