Fiorentina, Ferrari nel pre partita: «L’unica cosa che dobbiamo fare è pensare partita per partita e lavorare». Poi il ricordo per Astori

Fiorentina, il dg dei viola Ferrari ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro l’Udinese. Le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Udinese e Fiorentina valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei dg, Alessandro Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Sky, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

PAROLE – «Noi un po’ di mesi fa ci siamo dovuti guardare intorno per capire come affrontare questa situazione. Abbiamo cercato di trovare delle soluzione e l’unica soluzione è stata lavorare. L’unica cosa che dobbiamo continuare a fare è pensare a partita per partita e lavorare».

RICORDO ASTORI– «Io sono arrivato qualche mese dopo la tragedia di Davide. Da quel momento ho sempre parlato con la sua famiglia. Ci siamo aiutati per portare avanti il nome di Davide».

VANOLI – «Con Paolo abbiamo trovato una bella soluzione. Ci sono momenti in cui facciamo bene e altri meno. C’è tanto da lavorare ma il mister ci sta dando tutto e sta cercando di trovare la soluzione anche per questi momenti. Dobbiamo ragionare partita per partita e abbiamo i tifosi che ci sono vicini».