Fiorentina, Fagioli dal primo minuto a San Siro? Palladino ha le idee chiare per bissare il 3-0 di giovedì sera

Fiorentina, Fagioli si candida ad una maglia da titolare nella trasferta contro l’Inter: ecco cosa gli chiede Palladino in mezzo al campo

La Fiorentina questa sera torna in campo contro l’Inter con l’obiettivo di bissare la vittoria di giovedì sera e se al Franchi da regolamento non poteva schierare i rinforzi arrivati a gennaio sul mercato, a San Siro invece saranno a disposizione e tra questi in particolare Fagioli.

L’ex Juve è pronto ad una maglia da titolare al centro della mediana al fianco di Cataldi: il tecnico si affiderà a lui per idee e fantasia in mezzo al campo. Come riportato dal Corriere dello Sport oltre a lui chance da primo minuto anche per Folorunsho. Per quanto riguarda Zaniolo sarà una soluzione a gara in corso.