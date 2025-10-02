Fiorentina, Franchi semi deserto per la Conference: quanti tifosi ci saranno con il Sigma Olomouc e perché saranno così pochi

Una serata europea dal fascino ridotto, quasi un’atmosfera surreale per l’esordio della Fiorentina in Conference League. Contro il Sigma Olomouc, allo stadio Artemio Franchi, sono attesi appena 7.500 spettatori: una cornice di pubblico desolante, figlia delle limitazioni logistiche (la Curva Fiesole è chiusa per restauro) e della squalifica Uefa che tiene inagibile anche la Curva Ferrovia.

Ma i numeri bassi, come sottolinea il Corriere dello Sport, non sono solo colpa delle curve chiuse. Riflettono un sentimento di diffidenza e disillusione da parte della tifoseria viola. La Conference League, infatti, è diventata un’ossessione per il club, ma per i tifosi è soprattutto una fonte di dolore. Le due finali consecutive perse contro West Ham e Olympiacos hanno lasciato ferite profonde, raffreddando l’entusiasmo e trasformando la passione in un cauto scetticismo, specialmente per le partite meno blasonate della fase a gironi.

Si crea così un paradosso: da un lato, un presidente come Rocco Commisso che ha dichiarato la coppa obiettivo primario della stagione, investendo come mai prima; dall’altro, una piazza che fa fatica a innamorarsi di nuovo di una competizione che ha regalato solo amarezza.

Nonostante il momento difficile della squadra e il clima di disaffezione, la partita di stasera non può essere sottovalutata. Come insegna l’esperienza, le gare considerate abbordabili nascondono spesso le insidie più pericolose. Per questo, la squadra di Pioli è chiamata a una prestazione di massima concentrazione. Iniziare il cammino europeo con il piede giusto è fondamentale, non solo per la classifica, ma per iniziare a ricostruire quel legame di fiducia con i tifosi, indispensabile per inseguire un sogno che, nonostante tutto, resta vivo.