Fiorentina, futuro Milenkovic: a fine stagione incontro con la società

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nikola Milenkovic e la Fiorentina si incontreranno per definire il futuro del giocatore

A fine stagione l’entourage del difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, e la società viola si incontreranno per definire il futuro del serbo il cui contratto è in scadenza nel 2022.

Sul giocatore vi è già l’interesse di alcuni club italiani ed esteri, in particolar modo di quelli inglesi. In ogni caso la Fiorentina non farà partire il proprio difensore per offerte inferiori ai 30 milioni di euro.