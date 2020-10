La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma: assente Pezzella per infortunio, recuperato Ribery

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Assente German Pezzella per infortunio, recuperato Franck Ribery.