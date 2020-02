Fiorentina, Iachini assicura: «Ribery ha grande voglia di rientrare. Scudetto? Vi dico che…»

Giuseppe Iachini ha parlato a margine all’inaugurazione della nuova scuola calcio di Alberto Di Chiara a Scandicci. Le sue parole

Giuseppe Iachini era presente all’evento di inaugurazione della nuova scuola calcio di Alberto Di Chiara a Scandicci. Queste le parole del tecnico viola riportate da Tuttomercatoweb.

SAMPDORIA – «Per me è stata pagina importante della mia carriera da tecnico, c’è grande affetto. Dovremo fare una grande partita, loro stanno bene come dimostra il successo a Torino. E’ un’altra tappa del nostro percorso da affrontare con organizzazione e mentalità adeguata. Siamo da lavori in corso, ma la fiducia è intatta ben sapendo quanto di buono abbiamo fatto fin qui in termini di compattezza e solidità».

RIBERY – «Ci parlo sempre, ha avuto un infortunio non bello e quindi più che parlare con lui, che comunque ha grande cuore e grande voglia di rientrare, c’è da parlare con lo staff medico. Ci sono dei tempi da rispettare».

SCUDETTO – «Un campionato equilibrato, ci sono 3 squadre e tutte possono giocarselo, anche perché fra poco iniziano le coppe europee e la Lazio non avrà impegni. Potrà preparare la partita in una settimana, le altre giocheranno 3 volte nello stesso lasso di tempo. Le rose, i singoli episodi, l’entusiasmo e la personalità potrebbero essere determinanti».