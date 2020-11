Fiorentina, Iachini: «Esonero? Voci che girano dallo scorso anno»

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha commentato il pareggio a reti bianche contro il Parma. Ecco le sue parole

LA GARA – «La squadra ha fatto quel che doveva fare, giocando con velocità e qualità. Abbiamo trovato una squadra molto chiusa, dovevamo sbloccarla e non ci siamo riusciti. Loro si sono abbassati ancora ma il Parma riconquista e ti può mettere in difficoltà».

MODULO – «Lavoriamo al 4-3-3 da qualche settimana. Abbiamo cercato di portare Callejon in condizione. Putroppo ieri è arrivata la notizia del Covid, dispiace perchè stava anche lavorando per entrare nel modulo e in condizione».

PANCHINA – «Sono voci che girano dalla fine dello scorso campionato. Abbiamo fatto un’ottimo finale lo scorso anno. Siamo ripartiti molte bene nelle prime due partite, poi ce ne sono successe di ogni».