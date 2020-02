Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è intervenuto sulla vicenda Gasperini. Niente polemiche, si pensa al campo

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha analizzato la sfida di domani con l’Atalanta. L’allenatore viola è tornato a parlare anche di quanto accaduto in Coppa Italia e di che ambiente ci sarà al Franchi: «Domani dobbiamo pensare al campo, anche i nostri tifosi saranno concentrati sulla partita per fare il tifo per la nostra squadra. Nel campo ci sono degli sfottò ed esisteranno sempre. Il tifoso fiorentino è ironico, sono convinto che domani lascerà passare questa situazione».