Fiorentina, Iachini: «Impossibile dimenticare i camion dell’esercito a Bergamo»

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

«Sarà impossibile dimenticare i camion dell’esercito che portano via le bare da Bergamo e da altre città della Lombardia. Famiglie straziate dal dolore senza nemmeno poter dare un saluto ai loro cari. Credo che questo sia il momento più duro per chi non ha vissuto l’ultima guerra».

CORONAVIRUS – «All’inizio ho avuto paura. Ero molto preoccupato. Questo è un virus nuovo, nessuno lo conosce. Per fortuna, Vlahovic, Cutrone e Pezzella non hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Ora finalmente sono tutti e tre negativi».

FUTURO – «Ci sentiamo spesso con il presidente e anche con Barone e Pradè. Parliamo soprattutto della nostra salute. Ci sarà tempo per discutere del mio futuro. Ho sempre detto che per me allenare la Fiorentina è un sogno, non è come allenare da qualche altra parte per il mio legame profondo con Firenze, con i fiorentini e con la Fiorentina».