Fiorentina Iachini, servono tre condizioni per la riconferma. La prima riguarda la posizione di classifica da migliorare

Tre condizioni da migliorare per poter restare sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico Beppe Iachini sa che dovrà guadagnarsi la riconferma nelle prossime settimane, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

In primo luogo la Fiorentina deve risalire in classifica, oltre a mostrare un gioco propositivo e d’attacco. Oltre queste due condizioni il tecnico viola dovrà assolutamente integrare i campioni per poter risollevare le sorti della squadra.