Fiorentina, Ikonè + Piatek: Italiano ha un pacchetto Europa

La Fiorentina batte il secondo colpo di calciomercato portando a Firenze il redivivo Piatek: con un vice Vlahovic e un’ala destra come Ikonè i Viola hanno accontentato Italiano che adesso punta dritto all’Europa

Due colpi che sono da novanta hanno solo bisogno di prove per diventarlo ufficialmente: Piatek e Ikonè sono i regali di calciomercato che Commisso ha messo prima sotto l’albero e poi nella calza della Fiorentina di Italiano. Proprio quello che mancava, visto che anche lo scorso agosto un vice Vlahovic e un forte esterno destro sembravano le priorità. E i grandi risultati ottenuti da Italiano in questo inizio di avventura in viola hanno convinto il presidente non solo ad accontentare il tecnico, ma anche a mettere a segno due acquisti di primo livello.

LO SCACCHIERE – Non sarà più di tanto complicato inserire Piatek e Ikonè nel disegno tattico che Italiano ha accuratamente disegnato in questi mesi. Con il bomber polacco la missione recupero dopo due anni nel buio potrà essere più semplice del previsto, anche solo guardando cosa hanno fatto i vari Duncan, Bonaventura, Saponara e in parte Callejon. E per Ikonè, fortissima ala destra che mostrerà certamente un potenziale speciale, il discorso può essere frenato solamente da un discorso di abitudine e lingua che solamente il tempo potrà ammorbidire. Ma i campioni, si sa, accorciano i tempi come pochi altri.

