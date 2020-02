Fiorentina, il dubbio di Iachini: per l’attacco sfida Cutrone Vlahovic

Fiorentina, aumentano i dubbi di Iachini. Il tecnico dei Viola può scegliere tra Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic

Beppe Iachini ha l’imbarazzo della scelta, almeno in attacco. Il tecnico della Fiorentina – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha a disposizione due attaccanti per questa seconda parte di stagione.

La sfida sarà da tra Dusan Vlahovic, il bomber da trasferta, e Patrick Cutrone, un giocatore che ha subito intuito i movimenti giusti da compiere. L’alternativa c’è, vedremo come la sfrutterà il tecnico viola.