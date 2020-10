Fiorentina, il Napoli spara alto per il prestito di Milik

Calciomercato Fiorentina: i viola trattano con il Napoli per Milik

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante e, dopo aver sondato il terreno per Piatek, si sarebbe fiondata su un altro polacco: Arek Milik. La punta è in uscita del Napoli, considerando anche la scadenza nel 2021, ma il club azzurro non vuole fare sconti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza toscana avrebbe proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto ma il problema sarebbe proprio la cifra del prestito. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis vorrebbe infatti 10 milioni di euro.