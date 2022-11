Fiorentina, il papà di Sottil: «Si è operato e ha finalmente tolto questa fastidiosissima ernia»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese e papà di Riccardo, ha parlato delle condizioni fisiche del giocatore della Fiorentina

PAROLE – «Si è operato, ha fatto di tutto per non arrivare all’intervento chirurgico giocando con antinfiammatori e antidolorifici, ma poi non ha retto e ha finalmente tolto questa fastidiosissima ernia. Ora sta bene, penso che in un mese e mezzo possa rientrare. Glielo auguro di cuore».