Fiorentina, novità Adli e Folorunsho: cosa filtra per la Conference League

Le ultime sulle possibili scelte di Raffaele Palladino in vista di Fiorentina-Panathinaikos, ritorno degli ottavi di Conference League

Si avvicina il ritorno degli degli ottavi di Conference League, con la Fiorentina chiamata alla rimonta contro il Panathinaikos. L’edizione odierna del Corriere Fiorentino riporta quindi novità importanti su Adli, Folorunsho e la gestione dei portieri.

LA SITUAZIONE – «Il tecnico viola è tornato ieri in campo per dirigere il primo allenamento in vista della sfida ai greci con almeno un paio di buone notizie rappresentate dalle condizioni in crescita di Adli (già rientrato tra i convocati per la partita del Maradona) e dal ritorno in gruppo di Folorunsho. Entrambi i centrocampisti si candidano a una maglia da titolare in una partita nella quale l’allenatore ritroverà anche Mandragora e Zaniolo indisponibili a Napoli per squalifica. Ancora da definire invece chi difenderà la porta dopo che nel dopo gara di domenica Palladino ha fatto sapere di non aver ancora preso una decisione definitiva».