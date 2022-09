Fiorentina, dubbio Milenkovic: le sue condizioni

La Fiorentina e Italiano potrebbero perdere Milenkovic per qualche partita, le condizioni del difensore dopo la Juventus

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il serbo potrebbe saltare almeno due partite oltre a quella contro il Riga di Conference. Anche il tecnico Viola in conferenza non si p detto ottimista sul problema del centrale. Domani gli accertamenti del caso per capire l’entità dell’infortunio.