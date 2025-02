Fiorentina Inter, la partita di Bove: al fianco di Palladino in attesa di decidere sul suo futuro

Fiorentina Inter, Edoardo Bove sarà al fianco di Palladino: dopo il malore a dicembre il calciatore deve decidere del suo futuro: al momento si è reinventato in viola

In Fiorentina Inter di questa sera gli sguardi di tutti, spettatori presenti al Franchi e davanti alle tv andranno a Edoardo Bove. Si ripartirà dal 17′, minuto in cui il centrocampista viola si è accasciato a terra e che per alcune ore ha lasciato con il fiato sospeso tutto il mondo del calcio italiano e non solo.

Questa sera ci sarà, ma non con gli scarpini e la maglia di gioco, ma con la tuta dello staff, al fianco di Palladino. Lo scorso 10 dicembre il calciatore si è sottoposto ad un operazione per l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo rimovibile che gli renderebbe impossibile giocare in Serie A, ma non in campionati dove il regolamento è più permissivo sotto questo aspetto – come la Premier League, dove gioca Eriksen -: in attesa di decidere il suo futuro il calciatore si è reinventato nello staff di Palladino, un tramite tra il tecnico e la squadra e aiutando l’inserimento dei nuovi.